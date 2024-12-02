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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, ateşkes sonrası ilk kez roket atışı yapan Hizbullah'a "sert karşılık" vereceklerini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasının ardından Hizbullah tarafından yapılan roket atışına "sert karşılık" vereceklerini belirtti.

Burak Dağ  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Netanyahu, ateşkes sonrası ilk kez roket atışı yapan Hizbullah'a "sert karşılık" vereceklerini söyledi

Kudüs

Netanyahu, X sosyal medya hesabından, Hizbullah'ın ateşkesin ardından yaptığı roket atışına ilişkin açıklamada bulundu.

Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine roket atışı yapmasının "ateşkesin ciddi bir ihlali" olduğunu savunun Netanyahu, "İsrail buna sert bir şekilde karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

Netanyahu, "Ateşkesi uygulamaya devam etmeye ve Hizbullah’ın - küçük veya ciddi - her türlü ihlaline karşılık vermeye kararlıyız." açıklamasında bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Hizbullah'ın büyük bir hata yaptığını ve buna sert karşılık verilmesi" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın "uyarı" atışına hava saldırılarıyla yanıt verdi

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği roketli "uyarı" atışına Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir dizi hava saldırısıyla yanıt verdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Lübnan'ın güneyinde farklı noktaları hedef alan İsrail ordusu, Mercayun'daki Taluse, Cizzin'deki es-Serire ve Bint Cubeyl'deki Yarun, Marun er-Ras ve Hanin beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusunun, Mercayun'daki Taluse beldesine düzenlediği hava saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu bildirilirken detay verilmedi.

Hizbullah, İsrail ordusunu hedef aldığını duyurmuştu

Hizbullah, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlendiği saldırıda İsrail askerlerini hedef almıştı.

Hizbullah açıklamasında, İsrail'in 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes antlaşmasını sivillere ateş açmak, Lübnanlıların ölümüne ve yaralanmasına sebep olan hava saldırıları düzenlemek ve başkent Beyrut'a kadar ülkenin hava sahasını ihlal etmek gibi faaliyetlerle tekrar tekrar çiğnediği belirtilmişti.

İlgili makamların bu ihlalleri durdurmak konusunda başarılı olamadığı savunulan açıklamada, "Pazartesi akşamı Ruveysat el-Alem bölgesini hedef alan ilk savunma uyarı müdahalesi gerçekleştirildi." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın bölgeye 2 roket atışı yaptığı ve roketlerin açık alana düştüğü aktarıldı.

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