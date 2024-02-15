Dolar
30.73
Euro
33.07
Altın
2,003.96
ETH/USDT
2,822.90
BTC/USDT
52,002.00
BIST 100
9,242.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul’da Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nda konuşuyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan geniş bir alanda toprak kayması meydana gelen altın madeninin girişinden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, ABD'nin Filistin'i tanımasının "bölgede barış ve normalleşme çabalarına zarar vereceğini" savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde "ABD'nin Filistin devletini doğrudan veya dolaylı olarak tanımasının bölgede barış ve normalleşme çabalarına zarar vereceğini" savunduğu bildirildi.

Ahmet Dursun  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Netanyahu, ABD'nin Filistin'i tanımasının "bölgede barış ve normalleşme çabalarına zarar vereceğini" savundu

Ankara

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, Netanyahu, geçen hafta Blinken ile Kudüs'te yaptığı özel görüşmede, ABD'nin Filistin devletini tanıma ihtimalini gündeme getirerek, Washington yönetiminin böyle bir seçeneği düşünmesinden duyduğu endişeyi ifade etti.

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı'na Filistin devletinin doğrudan veya dolaylı yoldan Washington yönetimi tarafından tanınmasının "7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı saldırısını planlayan ve yönetenler için ödül olacağını" söyledi.

Görüşmede Netanyahu, Blinken'a ABD'nin Filistin devletini tanımasının "Washington'un bölgede barış ve normalleşme çemberini genişletme çabalarına zarar vereceğini" söyledi.

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Öte yandan yine "Axios" haber sitesine konuşan adını açıklamak istemeyen üst düzey İsrailli bir yetkili, Netanyahu'nun Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın en yakın adamlarından biri olan Hüseyin eş-Şeyh arasındaki görüşmede de konunun gündeme geldiğini aktardı.

Söz konusu yetkili, Hanegbi'nin Şeyh'e "İsrail'in onlarca yıldır uyguladığı politikayı şimdi değiştirmeyeceğini ve Gazze'deki saldırıların iki devletli çözümle bitme şansının olmadığını açıkça ifade ettiğini" söyledi.

İsrailli yetkiliye göre, Hanegbi, meselenin Netanyahu'nun hükümetiyle ilgili olmadığını Şeyh'e ileterek, "İsrail'de başka hükümetlerimiz varken Filistin devleti yoktu. Bu yüzden gerçekçi olmanız ve savaştan sonraki gün için daha pratik hedefler ortaya koymanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, eski Refah Partisi Milletvekili Emmioğlu için taziye mesajı
Sağlık Bakanı Koca: Analizlerin ortadan kaldırılma durumu söz konusu değil
YSK'den seçmen kaydı sorgulama uyarısı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor
İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Benzer haberler

Netanyahu, ABD'nin Filistin'i tanımasının "bölgede barış ve normalleşme çabalarına zarar vereceğini" savundu

Netanyahu, ABD'nin Filistin'i tanımasının "bölgede barış ve normalleşme çabalarına zarar vereceğini" savundu

İsrail saldırılarında ailesini kaybeden gazeteci Wael Dahduh, Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Hizbullah İsrail'in Kiryat Şmona kentine onlarca füze fırlattığını duyurdu

AB: İsrail'in, Ebu Diyab'ın evini yıkması uluslararası hukukun ciddi ihlali

AB: İsrail'in, Ebu Diyab'ın evini yıkması uluslararası hukukun ciddi ihlali
Pakistan, İsrail'in Gazze'deki "katliamını" durdurmak için BMGK'ye müdahale çağrısı yaptı

Pakistan, İsrail'in Gazze'deki "katliamını" durdurmak için BMGK'ye müdahale çağrısı yaptı
İsrailli gazeteci Levy, "İsrail’in Filistinlileri insanlıktan çıkarmasının dip seviyeye ulaştığını" yazdı

İsrailli gazeteci Levy, "İsrail’in Filistinlileri insanlıktan çıkarmasının dip seviyeye ulaştığını" yazdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet