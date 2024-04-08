Dolar
32.05
Euro
34.79
Altın
2,338.27
ETH/USDT
3,679.60
BTC/USDT
71,807.00
BIST 100
9,756.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ay’ın Güneş ve Dünya’nın arasına girmesiyle oluşan gök olayı güneş tutulması, Meksika’nın Mazatlan kentinden gözlemleniyor. Kocatepe Camii’nde Ramazan ayının son teravih namazı eda ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah’a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtti.

Bekir Aydoğan  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini söyledi

İstanbul

Netanyahu, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’de insanlık felaketine yol açan saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve “Hamas’a karşı zaferi” amaçladıklarını belirten Netanyahu, bunun için de Refah’a saldırının gerekli olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, İsrail’in saldırılarından kaçarak yerinden edilen 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah’a kara saldırısına ilişkin, “Bu olacak, bir tarih var.” ifadelerine yer verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iftar yapan vatandaşlara telefondan seslendi
Bakan Fidan: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile telefonda görüştü
Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok yardım ulaştıran birinci ülke
Malatya ve Hakkari'de sağanak etkili oldu

Benzer haberler

ABD-İsrail arasındaki Refah görüşmeleri bir kez daha ertelendi

ABD-İsrail arasındaki Refah görüşmeleri bir kez daha ertelendi

Eski Filistin Ekonomi Bakanı Useyli: Türkiye'yle resmi ticaret hacmi 1 milyar dolar. Aslında belki de bunun iki katı

Netanyahu, 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah’a kara saldırısı için tarihin belirlendiğini söyledi

Filistinli işadamı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malı

Filistinli işadamı: Filistin mutfaklarının yüzde 50 ila 60'ı Türk malı
Filistin Ekonomi Bakanlığı: Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke Türkiye'dir

Filistin Ekonomi Bakanlığı: Filistin pazarına en çok ürün ihraç eden ülke Türkiye'dir
Bakan Fidan: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık

Bakan Fidan: İsrail’e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet