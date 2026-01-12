Dolar
Yaşam, İsrail’in Gazze saldırıları

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Gazzeliler için yardım filosu hazırlığı

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Gazzeliler için yardım filosu hazırlanacak.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 12.01.2026 - Güncelleme : 12.01.2026
Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Gazzeliler için yardım filosu hazırlığı

Ankara

Dernekten yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazzelilere yardımların sürdürüldüğü belirtilerek, bölgedeki mağduriyetleri gidermek amacıyla bir yardım filosu hazırlıklarına başlandığı kaydedildi.

Hazırlıklara Mısır'da başlandığı aktarılan açıklamada, yardım malzemelerinin un, gıda kolileri başta olmak üzere temizlik ürünleri, anne ve çocuklar için takviye ürünleri, yatak, battaniye, giysi, ayakkabı gibi ürünlerden oluşacağı ifade edildi.

Söz konusu yardım malzemelerinin Cansuyu lojistik merkezlerine ulaştırılacağı, oradan da Gazzelilere dağıtılacağı bildirildi.

Dernek tarafından bölgeye yapılan yardımların yer aldığı açıklamada, sevkiyatlarda yaklaşık 2 bin ton un ve kuru gıda başta olmak üzere medikal sarf malzemeleri, hijyen kitleri ve genel temizlik ürünleri, battaniye ve yatak ile anne ve çocuk sağlığı için ihtiyaç olan gıda takviyelerinin bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yeni yardım çalışmalarına ara vermeden de devam edileceği bildirildi.

