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Dünya

Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 241'e çıktı

Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 241'e yükseldi.

Irmak Akcan  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Nepal'deki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 241'e çıktı

Ankara

India Today'in haberine göre, 241 kişinin hayatını kaybettiği afet bölgelerinde 4 binden fazla kişi kurtarılırken binlerce kişi de mahsur durumda.

Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli, an itibariyle 4 bin 331 kişinin kurtarıldığı doğal afetlerdeki arama ve kurtarma çalışmalarının hükümet tarafında bazı aksaklıklar olduğunu belirtti.

Oli, hükümetine arama kurtarma çalışmalarını desteklemesi talimatı verdi.

Başbakanlık Müsteşarı Eaknarayan Aryal ise afetlerden dolayı en az 29 kişinin kayıp olduğunu ve 126 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

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