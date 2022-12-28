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Dünya

NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Almanya'ya geçiyor

NATO'nun acil durumlara karşı yüksek hazırlık seviyesinde tutulan askeri kuvvetinin komutası 1 Ocak'ta Almanya'ya geçecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 28.12.2022
NATO'nun yüksek hazırlıklı kuvvetinin komutası Almanya'ya geçiyor

Brüksel

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında İttifak tarihinde ilk kez aktif hale getirilen NATO Mukabele Kuvvetinin bir parçası olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti (VJTF) yaklaşık 11 bin 500 askerden oluşuyor.

2021'de Türkiye'nin, 2022'de Fransa'nın komutasını üstlendiği kuvvetin liderliğini 2023 boyunca Almanya yapacak.

Birkaç gün içinde acil durumlara müdahale edebilecek şekilde hazır tutulan kuvvete Almanya'nın dışında Belçika, Çekya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve Slovenya katkı verecek. Almanya ayrıca ilk kez VJTF içindeki Özel Kuvvetlerin de komutanlığını yürütecek.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, konuyla ilgili açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı savaşı Avrupa'da barış ve güvenliği tehdit etmeye devam ederken NATO'nun müttefik topraklarının her santimetrekaresini koruma ve savunma kararlılığından şüphe duyulmamalıdır. VJTF NATO'nun ilk mukabele unsuru ve toplu savunmamızın kilit parçasıdır. Almanya'nın liderliği bağlılığının ve imkanlarının güçlü bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın Şubat 2022'de başlamasından hemen sonra NATO'nun yüksek hazırlık seviyeli gücünün bazı unsurları Romanya'ya konuşlandırılmıştı.

VJTF, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından 2014'te kurulmuştu.

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