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Dünya

NATO'nun talebiyle Kosova'ya gönderilen ihtiyat birliği Türkiye'ye dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), meydana gelen olaylar sonrası NATO'nun talebine istinaden Kosova'da görevlendirilen ve ülkede sükunetin sağlanmasına büyük katkı sağlayan ihtiyat birliğinin yarına kadar yurda döneceğini duyurdu.

Sefa Şahin  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
NATO'nun talebiyle Kosova'ya gönderilen ihtiyat birliği Türkiye'ye dönüyor

Ankara

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM), NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) görevleri ile ikili ilişkiler kapsamında bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğü, ortak tarihi ve kültürel değerlerin bulunduğu Balkanlardaki gelişmeleri de yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, haziran ayında Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığının talebine istinaden daha önceden NATO Kosova Gücüne (KFOR) tahsisli Kırklareli'deki 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı komando taburunun ihtiyat birliği olarak bölgeye görevlendirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevlendirilen birliğimiz, 6 Haziran 2023'te Kosova'daki Sultan Murat Kışlasına intikalini müteakiben 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Kosova'da sükunetin sağlanmasına büyük bir katkı sağlamış ve görevini başarıyla yerine getirmiştir.

İhtiyat taburumuz bugün kara yolu, yarın ise hava yolu intikallerini tamamlayacaktır. Ayrıca KFOR Komutanlığı 10 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl süreyle ülkemiz tarafından devralınacaktır. Türkiye, NATO'ya yapmış olduğu taahhütleri ve katkıları her zaman olduğu gibi yerine getirmeye devam edecektir."

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