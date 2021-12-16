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Dünya

NATO'nun 2022 askeri bütçesi 1 milyar 560 milyon avro olarak belirlendi

NATO, 2022 için sivil bütçesinin 289 milyon 100 bin avro, askeri bütçesinin ise 1 milyar 560 milyon avro olacağını duyurdu.

Selen Temizer   | 16.12.2021
NATO'nun 2022 askeri bütçesi 1 milyar 560 milyon avro olarak belirlendi

Brüksel

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sivil bütçe NATO'nun siber tehditlere adaptasyonu nedeniyle 2021'e oranla yüzde 8,9'luk artışla 289 milyon 100 bin avroya çıkarıldı.

1 milyar 560 milyon avro olarak belirlenen askeri bütçe ise geçen seneye oranla yüzde 3 azaldı.

Büyük inşaat, komuta ve kontrol sistemi yatırımlarını içeren NATO Güvenlik Yatırım Programı (NSIP) ise 2022 için en fazla 790 milyon avro olacak.

Sivil bütçe, sivil personel, işletme maliyetleri ve sivil program harcamaları için fon sağlarken, askeri bütçe, NATO karargahlarının, dünya çapındaki programların, misyonların ve operasyonların işletme maliyetlerini kapsıyor.

Üye ülkeler bu bütçelere gayrisafi milli hasılalarına dayalı maliyet paylaşımı formülüne göre katkıda bulunuyor. NATO, üyelerin savunma harcamalarının milli gelire oranının en az yüzde 2 olmasını istiyor.

NATO üyesi ülkelerin 2020'deki savunma harcamaları, 1,1 trilyon dolara yükselmişti.

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