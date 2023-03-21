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Dünya

NATO yükselen ve yeni teknolojilere yatırım yapmak için fon kuruyor

NATO, yükselen ve yeni teknolojiler geliştiren yeni kurulmuş şirketlere yatırım yapmak amacıyla NATO Yenilikçilik Fonu'nu hayata geçiriyor.

Ömer Tuğrul Çam  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
NATO yükselen ve yeni teknolojilere yatırım yapmak için fon kuruyor

Brüksel

Kuruluş anlaşması, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 NATO müttefikinin katılımıyla Haziran 2022'deki Madrid Zirvesi'nde imzalanan Yenilikçilik Fonu'nun merkezi Hollanda'da bulunacak. Ayrıca bazı müttefik ülkelerde bölge ofisleri kurulacak.

Fon, yeni ve yükselen teknolojiler alanında çalışan yeni kurulmuş şirketlerin yanı sıra sivil ve askeri amaçlarla kullanılan teknolojiler geliştiren girişim sermayesi fonlarına 1 milyar avroluk yatırım yapacak.

Bu teknolojiler arasında yapay zeka, büyük veri işleme, kuantum teknolojiler, otonomi, biyoteknoloji, yeni materyaller, enerji ve uzay gibi alanlar bulunuyor.

Fonun Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne kadar tam olarak faaliyete geçmesi için çalışmalar hızlandırılıyor. Bu amaçla girişim sermayesi firması Lakestar kurucusu Klaus Hommels fonun yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Ayrıca iki üyenin atandığı yönetim kurulu toplam 9 üyeden oluşacak.

Fonun kuruluşuna Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya ve İngiltere katılmıştı.

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