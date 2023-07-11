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Galatasaray, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
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Dünya

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson arasında varılan anlaşma memnuniyetle karşılandı

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisinde, NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Zuhal Demirci  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kristersson arasında varılan anlaşma memnuniyetle karşılandı

Vilnius

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisinde, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu belirtildi.

NATO Vilnius Zirvesi Bildirisinde, terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele edilmesinin ortak savunma için elzem olduğu belirtildi.

NATO'nun Vilnius Zirvesi Bildirisi'nde "Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tamamen destekliyoruz. Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır." ifadelerine yer verildi.

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