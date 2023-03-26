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Dünya

NATO ve AB'ye göre Rusya'nın Belarus'a nükleer silah gönderme kararı "sorumsuzca"

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
NATO ve AB'ye göre Rusya'nın Belarus'a nükleer silah gönderme kararı "sorumsuzca"

Brüksel

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın nükleer söylemi tehlikeli ve sorumsuzcadır. NATO teyakkuzdadır. Durumu yakından takip ediyoruz. Rusya'nın nükleer duruşunda bizimkini değiştirmemizi gerektirecek herhangi bir değişiklik görmedik." ifadesini kullandı.

"NATO'nun nükleer paylaşımı hakkında Rusya'nın yaptığı atıfların yanıltıcı olduğunu" kaydeden Lungescu, NATO müttefiklerinin uluslararası taahhütlerine uyduğunu vurguladı.

Lungescu, "Rusya, en son Yeni START Anlaşmasına katılımını askıya almak suretiyle, silahların kontrolüyle ilgili kendi taahhütlerini sürekli ihlal etmiştir. Rusya derhal taahhütlerine uymalı ve iyi niyetle hareket etmelidir." dedi.

AB'den yeni yaptırım tehdidi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medyadan açıklama yaparak Rusya ve Belarus'a tepki gösterdi.

Borrell, "Belarus'un Rus nükleer silahlarına ev sahipliği yapması gerginliğin sorumsuzca tırmandırılması ve Avrupa güvenliğine tehdit anlamına gelir. Belarus bunu hala durdurabilir. Bu kendi kararıdır. AB ilave tedbirlerle karşılık vermeye hazırdır." değerlendirmesini yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

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