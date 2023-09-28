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Dünya

NATO, kuzeyde Rusya yakınına AWACS uçakları konuşlandırıyor

NATO, Rusya’nın askeri faaliyetlerini takip etmek için Litvanya’ya AWACS olarak bilinen havadan erken ihbar uçakları gönderiyor.

Ömer Tuğrul Çam  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
NATO, kuzeyde Rusya yakınına AWACS uçakları konuşlandırıyor

Brüksel

NATO’dan yapılan açıklamaya göre, 2 AWACS uçağı bugün Litvanya’nın Siauliai bölgesine ulaşacak.

NATO Sözcü Vekili Dylan White, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Baltık bölgesindeki güvenlik ortamına yoğunluklarının arttığını belirtti.

White, "AWACS uçaklarımız başka uçakları ve füzeleri yüzlerce kilometre öteden tespit edebilir." ifadesini kullandı.

NATO’ya ait uçaklar, Almanya’nın Geilenkirchen’deki hava üssünden Litvanya’ya gönderiliyor. En az birkaç hafta ülkede kalacak uçaklarla toplam 150 askeri personel de Litvanya’ya gidecek.

Ukrayna’da savaşın başladığı Şubat 2022’den beri NATO’ya ait AWACS uçakları, Rus savaş uçaklarını izlemek için Doğu Avrupa’da yüzlerce uçuş yaptı.

NATO, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından sonra doğu kanadında hava mevcudiyetini artırmıştı. Bölgeye çok sayıda savaş uçağı, keşif ve gözetleme uçakları ile tanker uçaklar konuşlandırılmıştı.

Son olarak Romanya’da Rusya’ya ait olduğu iddia edilen insansız hava aracı parçalarının bulunmasının ardından ABD, NATO hava devriyesini güçlendirmek amacıyla Romanya’ya ilave 4 F-16 uçağı daha gönderdi.

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