Dolar
43.27
Euro
50.83
Altın
4,835.23
ETH/USDT
2,943.90
BTC/USDT
89,233.00
BIST 100
12,854.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Cevizlibağ’dan yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Sefaköy’den yayındayız İstanbul’da trafik yoğunluğu %83’e ulaştı. Kavacık'tan yayındayız DRON - İzmir’de Konak Tünelleri’nin Uçanyol girişinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay yerinden yayındayız
logo
Dünya

NATO, Kuzey Kutbu'nda Rusya ile Çin arasındaki artan işbirliğinden endişeli

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, İttifak'ın Kuzey Kutbu'nda Rusya ile Çin arasında artan işbirliğinden endişeli olduğunu söyledi.

Selen Valente Rasquinho  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
NATO, Kuzey Kutbu'nda Rusya ile Çin arasındaki artan işbirliğinden endişeli

Brüksel

Orgeneral Grynkewich ve NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone ile Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Grynkewich, Rusya ile Çin arasındaki artan işbirliğinin Kuzey Kutbu bölgesinde İttifak için endişe kaynağı olduğunu belirterek, son birkaç yılda iki ülkenin hem deniz hem de hava alanlarında ortak devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdığını söyledi.

Özellikle uzun menzilli bombardıman uçaklarının ortak görev gerçekleştirdiğini dile getiren Grynkewich, NATO'nun bölgedeki duruşunu güçlendirmek ve uygun yanıtlar üretmek için çalıştığını kaydetti.

"İki günlük toplantıda İttifak'ın uyum içinde olduğunu gözlemledik"

Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na liderlik eden Giuseppe Cavo Dragone da iki günlük toplantıda İttifak'ın uyum içinde olduğunu gözlemlediğini vurguladı.

Genel Sekreter Mark Rutte ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusunda çerçeve anlaşmasına varmasıyla ilgili Dragone, "Henüz çok erken aşamadayız. Elbette Grönland, Danimarka ve bizim aramızda bir çerçeve oluşturulduğunu biliyoruz ancak hala yönlendirme bekliyoruz ve ondan sonra işimize başlayacağız." dedi.

Dragone, gelecek aylarda Arktik'te planlanan birkaç tatbikat olduğunu belirterek, "Başka bir gözetim faaliyeti yapmakla görevlendirilirsek, İttifak tüm gereksinimleri karşılamak için burada bol miktarda kapasite ayırdı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün gece NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Barış Kurulu Şartı imza töreninin ardından basına konuştu
İstanbul Valiliğinden İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına soruşturma
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TÜGİK Genel Kurulundaki konuşmasına ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Grönland'a "tam erişim" sağlamak üzere müzakere yaptıklarını belirtti

Trump, Grönland'a "tam erişim" sağlamak üzere müzakere yaptıklarını belirtti

NATO, Kuzey Kutbu'nda Rusya ile Çin arasındaki artan işbirliğinden endişeli

Fransız solculardan hükümete NATO'dan ayrılması çağrısı

Rusya ve Filistin devlet başkanları, Gazze'deki durumu görüştü

Rusya ve Filistin devlet başkanları, Gazze'deki durumu görüştü
Rusya: Dondurulan varlıklarımızın geri alınması için mücadeleye devam edeceğiz

Rusya: Dondurulan varlıklarımızın geri alınması için mücadeleye devam edeceğiz
Trump'ın Temsilcisi Witkoff: Rusya-Ukrayna müzakereleri "tek bir konuya" kaldı

Trump'ın Temsilcisi Witkoff: Rusya-Ukrayna müzakereleri "tek bir konuya" kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet