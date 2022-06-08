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Dünya

NATO-Japonya ilişkileri "küresel güvenlik" marjında güçlendirilecek

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ile Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, küresel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla ikili ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.06.2022
NATO-Japonya ilişkileri "küresel güvenlik" marjında güçlendirilecek

Tokyo

General Yamazaki, NATO-Japonya ikili iş birliğini derinleştirmek amacıyla başkent Tokyo'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Bauer ile görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının, Hint-Pasifik'e olası yansımaları konusunun ele alındığı görüşmede ikili, küresel güvenliğin desteklenmesi için karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesinde mutabakata vardı.

Bauer, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gücün hukukuyla, hukukun gücünü yok etmeye çalıştığını" belirterek, söz konusu krizin Ukrayna ve Avrupa'dan daha büyük olduğunu söyledi.

Japonya'nın, 30 üyeli askeri ittifakın, "Avro-Atlantik bölgesi dışında en uzun süreli partneri" olduğuna dikkati çeken Bauer, Tokyo hükümetinin ittifaka katkılarını "hayati" olarak niteledi.

Görüşmede "Avrupa ve Hint-Pasifik güvenliği ayrılmaz" diyen General Yamazaki de ülkesi ile NATO'nun "güçlendirilmiş iş birliğinin dünya barışı ve istikrarı için vazgeçilmez" olduğunu kaydetti.

Bölgede beklenmedik olaylara karşı Batı ile koordinasyonunu artırmayı planlayan Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, ay sonu Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılabileceği belirtiliyor.

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