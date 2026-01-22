Dolar
43.31
Euro
50.74
Altın
4,821.61
ETH/USDT
3,006.30
BTC/USDT
90,000.00
BIST 100
12,827.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NATO Genelkurmay Başkanları, NATO-Ukrayna Konseyi formatında toplandı

NATO Genelkurmay Başkanları, NATO-Ukrayna Konseyi formatında bir araya geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
NATO Genelkurmay Başkanları, NATO-Ukrayna Konseyi formatında toplandı

Brüksel

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone başkanlığındaki NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı ikinci gününde sürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Müttefik Genelkurmay Başkanları, ilk olarak NATO-Ukrayna Konseyi formatında bir araya geldi.

Görüşmelerde, Ukrayna’daki son askeri gelişmeler, Rusya’nın son hamleleri ve Kiev yönetiminin mevcut ihtiyaçları ele alınacak. Oturumda ayrıca NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya sağladığı silah ve mühimmat desteği, hava savunma sistemleri, askeri eğitim programları ile lojistik yardımların koordinasyonu değerlendirilecek.

Toplantıda, Ukrayna ordusunun kapasitesinin artırılması, NATO standartlarına uyum süreci ve uzun vadeli güvenlik taahhütleri de gündeme gelecek.

İkinci oturumda Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'dan oluşan Asya Pasifik ortaklarla ilişkilerdeki durum değerlendirilecek.

Son olarak Gürcistan'daki gelişmelerin ele alınacağı oturumla toplantı sona erecek.

Toplantıda Türkiye'yi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil ediyor.

NATO Genelkurmay Başkanları, İttifak’ın askeri gündemini değerlendirmek üzere yılda en az iki kez bir araya geliyor. Bu toplantılardan biri genellikle Brüksel’deki NATO karargahında düzenlenirken, diğeri üye ülkelerden birinde dönüşümlü olarak yapılıyor.

Güvenlik ortamındaki gelişmelere bağlı olarak olağanüstü toplantılar da gerçekleştirilebiliyor. Bu kapsamda müttefikler, savunma planları, caydırıcılık politikaları ve güncel krizleri askeri düzeyde ele alma imkanı buluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 752 kilometreye ulaştı
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı sözleşmeli personeli de kapsayacak
Sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili tutuklanan kızının eski nişanlısı adliyeye sevk edildi
Diyarbakır'da sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralanan öğretmen önlem alınmasını istedi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

NATO Genelkurmay Başkanları, NATO-Ukrayna Konseyi formatında toplandı

NATO Genelkurmay Başkanları, NATO-Ukrayna Konseyi formatında toplandı

ABD'nin, NATO ile "çerçeve anlaşmada" Danimarka'nın Grönland'daki egemenliğini benimsediği iddiası

NATO: Genel Sekreter Rutte, Trump'a Grönland'ın egemenliği konusunda taviz vermedi

NATO Genel Sekreteri Rutte, saldırıya uğraması halinde müttefiklerin ABD'nin yanında olacağını söyledi

NATO Genel Sekreteri Rutte, saldırıya uğraması halinde müttefiklerin ABD'nin yanında olacağını söyledi
Trump, Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı

Trump, Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya odaklanmak bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı

NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya odaklanmak bizim bir numaralı önceliğimiz olmalı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet