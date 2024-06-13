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Dünya

NATO Genel Sekreteri'nden müttefiklere Ukrayna'ya yıllık en az 40 milyar avro destek önerisi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülkelere Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu sürece yıllık en az 40 milyar avroluk askeri destek sağlamalarını içeren bir mali taahhüt önerdiğini bildirdi.

Selen Valente Rasquinho  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
NATO Genel Sekreteri'nden müttefiklere Ukrayna'ya yıllık en az 40 milyar avro destek önerisi

Brüksel

Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk gün oturumlarının bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Ana gündemin Ukrayna'nın desteklenmesi olduğunu belirten Stoltenberg, "Yarın bakanların, Ukrayna'ya yönelik NATO güvenlik yardımı ve eğitim planı üzerinde anlaşmaya varmalarını bekliyorum." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'ya askeri desteğin tamamına yakınının NATO müttefikleri tarafından sağlandığını, yeni planın bu desteği sağlam bir zemine oturtarak, öngörülebilirlik kazandıracağını vurguladı.

Müttefiklerin Ukrayna'ya yıllık askeri desteğinin 40 milyar avro civarında olduğunu belirten Stoltenberg, bu miktarı asgari ölçüt belirleyerek, Ukrayna'nın ihtiyacı olduğu sürece sağlanmasını önerdiğini söyledi.

Stoltenberg, bugün toplantıda NATO-Ukrayna innovasyon işbirliği programının da onaylandığını ve müttefiklerin Polonya'da NATO-Ukrayna Ortak Analiz, Eğitim ve Öğretim Merkezi (JATEC) kurulmasına hazırlıklarını kaydetti.


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