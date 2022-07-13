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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK'ya karşı iş birliği makul ve önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, PKK'nın İsveç ve Finlandiya dahil tüm Avrupa Birliği (AB) üyelerince terörist kabul edildiğini, örgüte karşı iş birliğinin gayet makul ve önemli olduğunu söyledi.

Selen Temizer   | 13.07.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: PKK'ya karşı iş birliği makul ve önemli

Brüksel

Stoltenberg, Avrupa Parlamentosunun AB-NATO iş birliği ve Madrid Zirvesi'nin sonuçları konulu oturumuna katıldı, vekillerin sorularını yanıtladı.

AB-NATO arasında yeni bir ortak bildirinin gündemde bulunduğunu belirten Stoltenberg, "En kısa zamanda bunun üzerinde çalışmaya başlayacağız." dedi.

Stoltenberg, bildirinin AB ve NATO'nun belirlediği 74 ortak projenin uygulanması ve önceliklerin ana hatlarının belirlenmesi için önemli olduğunu söyledi.

Ukrayna'ya destek konusuna değinen Stoltenberg, "Şu anda odak noktası, Ukrayna'nın bağımsız ve egemen bir ulus olarak galip gelmesine yardımcı olmak için destek sağlamaktır. Odak, şimdi üyelik değil ama elbette yardım etmek, desteklemek ve savunma ile güvenlik kurumlarını modernize etmek için yaptıklarımız Ukrayna'yı bir noktada üyeliğe de yaklaştıracak." değerlendirmesini yaptı.

Üçlü muhtıra ve PKK'ya karşı iş birliği

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili "Üçlü muhtıra halka açık. Herkes okuyabilir. Her ne konuda anlaştılarsa orada yazıyor. Ne eksik ne fazla." ifadelerini kullandı.

Muhtıradaki ana mesajın, üç ülkenin terörle mücadelede daha fazla birlikte çalışacakları olduğunu belirten Stoltenberg, "PKK, AB'ye göre terörist bir örgüttür. PKK, İsveç, Finlandiya ve tüm AB üyelerince terörist kabul ediliyor. İstihbarat paylaşımı, birlikte çalışma ve iade taleplerine cevap verme, makul ve önemli." diye konuştu.

Stoltenberg, özellikle iade talepleriyle ilgili kararların iç hukuk ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi dahilinde yapılacağını ifade etti.

AP vekillerine çağrı

İki ülkenin üyelik süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili Stoltenberg, şunları kaydetti:

"30 parlamentonun onaylamasına ihtiyacımız var. Ulusal parlamentolarınızdaki arkadaşlarınızla konuşarak, onları İsveç ve Finlandiya'nın katılımlarının mümkün olan en kısa sürede onaylanması için teşvik ederek bana yardım edebilirsiniz."

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