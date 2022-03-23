NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda gerçekleştirilecek zirvede daha fazla karar alacaklarını ve caydırıcılıklarını yeniden konumlandıracaklarını açıkladı.
Ankara
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca Ukrayna için NATO üyeliğinin zirvenin gündeminde olmayacağını kaydetti.
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