Dolar
14.85
Euro
16.29
Altın
1,934.25
ETH/USDT
2,954.10
BTC/USDT
42,003.00
BIST 100
2,180.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomotiv yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenliyor Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomotiv yedek parçası üreten fabrikada yangın çıktı
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda gerçekleştirilecek zirvede daha fazla karar alacaklarını ve caydırıcılıklarını yeniden konumlandıracaklarını açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 23.03.2022
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız

Ankara

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ayrıca Ukrayna için NATO üyeliğinin zirvenin gündeminde olmayacağını kaydetti.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi
Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor
Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali sonlandırdı

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Caydırıcılığımızı yeniden konumlandırmalıyız

Lavrov: Ukrayna'da NATO barış gücü Rus askeriyle çatışmaya sebep olacak

Kremlin: Ordumuz ile NATO ordusu arasındaki olası bir temas, onarılamaz sonuçlara yol açabilir

Estonya: Doğu Avrupa'da kalıcı NATO güçlerine ihtiyaç var

Estonya: Doğu Avrupa'da kalıcı NATO güçlerine ihtiyaç var
NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak

NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak
Brüksel'de zirveler haftası

Brüksel'de zirveler haftası