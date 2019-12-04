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Dünya

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planı kabul edildi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Polonya ve Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini söyledi.

Hasan Esen   | 04.12.2019
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planı kabul edildi

Greater London

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Liderlerin terörle mücadele çabalarını artırma konsunda yeni bir eylem planı üzerinde anlaştığını kaydeden Stoltenberg, "Tüm müttefikler, DEAŞ'a karşı mücadele ve Irak ile Afganistan'daki eğitim misyonlarımıza olan bağlılıklarını devam ettiriyor." dedi. 

Stoltenberg, ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak yer aldığı plana karşı çıkması üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planını onaylamaması ile ilgili durumun çözülüp çözülemediğine ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:

"Baltık ülkeleri ve Polonya dahil tüm müttefikleri korumak için uygulamada olan planlar var. Bunun da ötesinde sadece planlarımız yok, bölgede daha fazla askeri güç bulunuyor. Tarihimizde ilk kez ittifakımızın doğu kanadı için sahada savaşa hazır kuvvetler var. NATO'nun hazırlığını 3 katına çıkardık. Gerekmesi durumunda daha hızlı hareket edebilmek için bugün daha fazla kuvvete karar verildi. İttifakın değişik taraflarını korumak için hazırlanan planlar düzenli olarak güncelleniyor ve gözden geçiriliyor. Bugün Baltık ülkeleri ve Polonya'ya ilişkin güncellenmiş plan konusunda mutabık kaldık. Bunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu da bizim planları güncelleyip gözden geçirebileceğimizi gösteriyor." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve bu görüşmede farklı konuların gündeme geldiğini anlatan Stoltenberg, "Önemli olan tüm müttefiklerce güncellenmiş Baltık ülkeleri planlarının kabul edilmesi." ifadesini kullandı. 

Bir soru üzerine YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusunda farklı görüşler olduğunu belirten Stoltenberg, "Bugün toplantıda özel olarak ele alınmadı ancak NATO üyeleri arasında tartışılan bir sorun. Fakat hepimiz teröre karşı elde edilen kazanımların zarara uğratılmaması konusunda mutabık kaldık." diye konuştu. 

Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 almasının kendi ulusal kararı olduğunu ifade ederek, "Birçok müttefik endişelerini dile getirdi. Ben de bu kararın sonuçlarına ilişkin endişemi dile getirdim. Rusya hava savunma sistemi S-400'ün asla NATO'ya entegre edilmeyeceğini söyleyebilirim." dedi. 

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