Dolar
31.97
Euro
34.70
Altın
2,325.78
ETH/USDT
3,321.20
BTC/USDT
68,082.00
BIST 100
9,618.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan araçlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırka-i Saadet Dairesi'ndeki Hırka-i Şerif'i de ziyaret etti
logo
Dünya

NATO Genel Sekreteri: "NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşıdır ve öyle kalacaktır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Avrupa güvenliğinin temel taşı olduğunu ve öyle de kalacağını söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
NATO Genel Sekreteri: "NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşıdır ve öyle kalacaktır" Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Berlin

Jenst Stoltenberg, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupalı müttefikleri korumaya devam edeceklerini belirterek, "NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşıdır ve öyle de kalacaktır." dedi.

NATO'nun amacının savaşmak olmadığını belirten Stoltenberg, "NATO'nun amacı savaşı önlemektir. Ve bunu 75 yıldır başarıyla yapıyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) bir orduya ihtiyacı olup olmadığını da değerlendiren Stoltenberg, şunları söyledi:

"AB'nin NATO'su var. Avrupalı NATO müttefiklerinin de NATO'su var. AB'de yaşayan insanların yüzde 96'sı bir NATO ülkesinde yaşıyor. Dolayısıyla NATO, Avrupalı NATO müttefiklerinin korunmasını sağlayan bir örgüttür. NATO, Avrupa'yı savunmak için vardır. Ancak elbette AB'nin savunma üretimini arttırma, Avrupa savunma sanayindeki parçalanmanın üstesinden gelme ve Avrupalı NATO müttefikleri arasında savunma harcamalarını arttırma çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz."

"Rusya'nın istihbarat faaliyetlerinin son yıllarda Avrupa'da daha aktif hale geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Stoltenberg şunları dile getirdi:

"Rus istihbarat servislerinin uzun yıllardır Avrupa ülkelerinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Ayrıca faaliyetlerini artırma girişimlerinde bulunduklarını da görüyoruz. Elbette NATO müttefikleri bunu çok yakından takip ediyor. Rus güvenlik istihbarat servislerinin NATO müttefiki ülkeler arasında veya içinde yasa dışı faaliyetler yürütmesini zorlaştırmak için bazı önlemler de aldık. NATO'nun müttefikleri arasında istihbarat paylaşımı konusunda birçok çalışması var. Rus personeli NATO karargahından da sınır dışı ettik çünkü aslında diplomatik çalışma değil istihbarat çalışması olan faaliyetler yürüttüklerini gördük."

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya F-16'ları tedarik ettiğine işaret eden Stoltenberg, "NATO müttefiklerinin F-16'ları tedarik etmesi ve aynı zamanda F-16'lar için eğitim ve silah sağlaması, NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya sağladığı önemli askeri desteğin bir başka örneğidir." dedi.

Jens Stoltenberg, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'daki savaşı tümden değiştirecek "tek bir sistem" olmadığını belirtti.

Stoltenberg, NATO'nun güney kanadında Türkiye'nin önemine dikkati çekerek, "AB üyesi olmayan bir müttefik. NATO üyesi ama AB üyesi değil. Güney kanadı için, Karadeniz için, Irak ve Suriye sınırı için son derece önemli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı nedeniyle yola çıkacaklara uyarılarda bulundu
Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i kabul etti
YSK, 4 ilçedeki "oy pusulalarının yeniden sayımı" ve "seçimin yenilenmesi" taleplerini reddetti
Beşiktaş'ta gece kulübü yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı
Çiftçilere 2,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Benzer haberler

NATO Genel Sekreteri: "NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşıdır ve öyle kalacaktır"

NATO Genel Sekreteri: "NATO, Avrupa güvenliğinin temel taşıdır ve öyle kalacaktır"

Dışişleri Bakanı Fidan: NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi 2025 Toplantısı Türkiye'de yapılacak

ABD Dışişleri Bakanı: "Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklik olacak"

Eski NATO Genel Sekreteri De Hoop Scheffer'den Trump'ın İttifak'a ilişkin açıklamalarına destek

Eski NATO Genel Sekreteri De Hoop Scheffer'den Trump'ın İttifak'a ilişkin açıklamalarına destek
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği olduğunu söyledi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri işbirliği olduğunu söyledi
Kuleba, Rusya'nın saldırılarının "Ukrayna'yı haritadan silme ideolojisine hizmet ettiğini" belirtti

Kuleba, Rusya'nın saldırılarının "Ukrayna'yı haritadan silme ideolojisine hizmet ettiğini" belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet