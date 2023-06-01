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Dünya

NATO dışişleri bakanlarının Oslo'daki gayriresmi toplantısı "Ukrayna" ana gündemiyle sürüyor

NATO'nun gayriresmi nitelikli dışişleri bakanları toplantısı, Vilnius Zirvesi'ne hazırlık için "Ukrayna" ana gündemli oturumla devam ediyor.

Selen Temizer  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
NATO dışişleri bakanlarının Oslo'daki gayriresmi toplantısı "Ukrayna" ana gündemiyle sürüyor

Brüksel

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, 11-12 Temmuz'da yapılacak Vilnius Zirvesi öncesinde Norveç'in başkenti Oslo'da "Ukrayna" ana gündemiyle toplandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, memleketi Oslo'daki tarihi Belediye Sarayı'nda düzenlenen oturum öncesinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile basına açıklamada bulundu.

Blinken, oturumu, Vilnius'taki liderler zirvesine giden yolda "çok önemli bir durak" olarak niteleyerek, toplantının, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlığı karşısında galip geleceğinden emin olmak için Ukrayna'ya sağlanan desteğin hızlandırılmasına odaklanılacağını söyledi.

Yeni caydırıcılık ve savunma planlarının oluşturulması, başta İsveç olmak üzere İttifaka yeni üyeler kazandırma sürecinin de görüşüleceğini belirten Blinken, İttifakın her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

"Savunma yatırımlarımız için yüzde 2'yi tavan değil asgari düzey olarak görmeliyiz"

Stoltenberg de Ukrayna ve İsveç'in üyeliği gündemine ek olarak Asya-Pasifik'teki ortaklarla işbirliği ve savunma harcamalarının artırılmasının ele alınacağını ifade ederek, "Savunma yatırımlarımız için yüzde 2'yi tavan olarak değil asgari düzey olarak görmeliyiz." dedi.

Müttefik ülkelerin temsilcilerinin salondaki yerlerini almasının ardından ev sahibi Norveç'in Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt​​​​​​​ de açılış konuşmasında, "Yeni üye olarak Finlandiya'ya ve ayrıca İsveç'e özel 'hoş geldiniz' dileklerimi iletiyorum. (İsveç'e hitaben) Yakında yeni üye olacaksınız. Bu benim bugün bu kürsüden mesajımdır." ifadesini kullandı.

Ardından oturum, basına kapalı devam etti.

Toplantıda Türkiye'yi, NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Gümrükçü temsil ediyor.

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