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Dünya

NATO dışişleri bakanları, Ukrayna'ya desteği görüşmek için Bükreş'te toplandı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, başta Rusya ile savaşan Ukrayna'ya verilecek destek olmak üzere çeşitli konuları ele almak için Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir araya geldi.

Ömer Tuğrul Çam   | 29.11.2022
NATO dışişleri bakanları, Ukrayna'ya desteği görüşmek için Bükreş'te toplandı

Brüksel

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği iki günlük NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gündeminde, Rusya'nın Ukrayna'daki kritik altyapılara füze saldırıları sonrasında bu ülkeye nasıl destek verilebileceği bulunuyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bu akşam bakanlarla bir araya gelerek, ülkesinin acil ihtiyaçlarını aktaracak.

Toplantıda, Rusya'nın saldırıları nedeniyle kış mevsiminde elektrik, gaz, su ve ısınma gibi kritik altyapılara verilen tahribatın nasıl giderileceği konuşulacak.

"Ukrayna’yı desteklemeliyiz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıdan "daha fazlasını yapmalıyız" mesajının çıkmasını beklediğini söyledi.

Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin kaybediyor, gaz ve elektrik hatlarına saldırarak daha acımasız davranıyor. Ukraynalıları susuz, elektriksiz, ışıksız bırakmak istiyor. Bu yüzden Ukrayna’yı desteklemeliyiz. Putin, kışı savaş silahı olarak kullanmak istiyor." dedi.

NATO ülkelerinin jeneratörler temin ettiğini, altyapının tamir edilmesi için yardım sağladığını aktaran Stoltenberg, "Uydu görüntülerine baktığınızda Avrupa'nın ışıldadığını, Ukrayna'nın karanlıkta olduğunu görüyorsunuz. Bu, saldırıların devasa etkilerini yansıtıyor." diye konuştu.

Hava savunma sistemleri

NATO dışişleri bakanları, Ukrayna'nın Rus füzelerine karşı hava savunmasının nasıl güçlendirilebileceğini de görüşecek.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rus füzelerinin birçoğunun hava savunma sistemleri sayesinde vurulduğunu ancak buna rağmen isabet alan birçok altyapı tesisinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Bugüne kadar Ukrayna'ya NASAM gibi NATO standartlarında modern sistemlerin sağlandığını hatırlatan Stoltenberg, bunların kullanıldığını ve işe yaradığını belirtti.

Stoltenberg, bunlar için yedek parça ve mühimmat temin edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Mesele sadece daha fazla silah vermek değil, NATO müttefiklerinin verdiği silahların Rus füzelerini vurmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, gelecek günlerde Ukrayna'ya daha fazla Rus saldırısı beklediğini kaydetti.

Moldova, Gürcistan ve Bosna Hersek de katılıyor

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Ukrayna dışında Rusya'nın baskısına maruz kalan Moldova, Gürcistan ve Bosna Hersek'e verilecek destek de ele alınacak.

NATO toplantısının bir bölümüne bu üç ülkenin dışişleri bakanları da katılacak.

Ayrıca kritik altyapıların dayanıklılığının artırılması, Çin'in NATO ülkelerinin güvenliğine ve ekonomilerine yönelttiği sınamalar da NATO toplantısının gündeminde olacak.

NATO toplantısına üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanları da katılıyor.

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