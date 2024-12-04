Dolar
34.75
Euro
36.53
Altın
2,639.83
ETH/USDT
3,726.30
BTC/USDT
96,874.00
BIST 100
9,882.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da "Halkbank Gençİz Zirvesi"nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya ve Çin'den kaynaklanan hibrit tehditleri görüşüyor

NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya ve Çin'i sabotajlar ve siber suçlar yoluyla NATO üyelerini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Melike Pala  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
NATO Dışişleri Bakanları, Rusya ve Çin'den kaynaklanan hibrit tehditleri görüşüyor

Ankara

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Rusya ve Çin'den kaynaklanan sabotajlar, siber suçlar ve enerjinin silah olarak kullanılması gibi hibrit tehditleri ele alacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları öncesinde basına yaptığı açıklamada, "Rusya'nın NATO ülkelerine yoğunlaşan düşmanca eylemler kampanyasını tartışacağız. Rusya ve aynı zamanda Çin'in sabotajlar, siber suçlar ve enerjiyi silahlaştırarak NATO uluslarını istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görüyoruz." dedi.

Rutte, NATO dışişleri bakanlarının bu tehditlere karşı nasıl daha iyi savunma yapılabileceği, istihbarat paylaşımının nasıl daha iyileştirilebileceği ve kritik altyapının korunmasının nasıl güvence altına alınabileceği gibi konulara odaklanacaklarını söyledi.

Mark Rutte, toplantının açılışında yaptığı konuşmada da Rusya'nın Kuzey Kore'yi Ukrayna'daki savaşa dahil etmesiyle savaşı genişlettiği değerlendirmesini yaparak aynı zamanda Çin ve İran’dan artan desteğe de dikkati çekti.

Gündemlerinin üçüncü ülkelerin dahliyle Ukrayna'daki çatışmanın genişlemesi ve "Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik artan düşmanca eylemleri" olacağını kaydeden Rutte, NATO ülkelerine hedef alan hibrit ve siber tehditlerin yol açacağı olası güvenlik sorunlarını masaya yatıracaklarını söyledi.

Rutte, Rusya'nın Gürcistan'daki seçimlere müdahale ettiği iddialarının sorulması üzerine, "Gürcistan'ın Avrupa Birliği ve NATO ile entegrasyon yoluna geri dönmesini teşvik ediyoruz. Ancak gerçekten endişeliyiz. Gürcistan'da meydana gelen olayları takip ediyoruz." cevabını verdi.

Güney Kore'de, dün, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve daha sonra sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması hakkında "ülkenin iç meselesi olduğu için" yorum yapmayacağını söyleyen Rutte, "Güney Kore'deki olayları adım adım takip ediyoruz ve bunun nasıl gelişeceğini çok merak ediyoruz. Şu anda yorum yapmak istemiyorum çünkü Koreliler şu anda durumu istikrara kavuşturmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da dolu ve sağanak seralara zarar verdi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem
Kamuda ilave bir kademe ilerleme hakkı düzenlemesinden 950 bin çalışan yararlanabilecek
Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti
Plato sahaları deprem riski açısından yapılara güvenli zemin oluşturuyor

Benzer haberler

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya ve Çin'den kaynaklanan hibrit tehditleri görüşüyor

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya ve Çin'den kaynaklanan hibrit tehditleri görüşüyor

Ukrayna, NATO'dan "acilen" ilave 19 hava savunma sistemi istedi

Almanya: Ukrayna müzakere masasına hangi hedeflerle gideceğine kendisi karar verir

Rusya, Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat düzenledi

Rusya, Akdeniz'de yüksek hassasiyetli füzelerle tatbikat düzenledi
NATO Dışişleri Bakanlarının 2 gün sürecek toplantısı Brüksel'de başladı

NATO Dışişleri Bakanlarının 2 gün sürecek toplantısı Brüksel'de başladı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımını 2025'te sürdürmeye hazırlanıyor

İtalya, Ukrayna'ya silah yardımını 2025'te sürdürmeye hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet