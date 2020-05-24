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Dünya

Nahda Hareketi, Libya hükümetini Hafter milisleri karşısındaki başarısından dolayı tebrik etti

Tunus'taki Nahda Hareketi, Libya hükümetinin ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerine karşı elde ettiği askeri başarılardan dolayı tebrik etti.

Yosra Ouanes,Çağrı Koşak   | 24.05.2020
Nahda Hareketi, Libya hükümetini Hafter milisleri karşısındaki başarısından dolayı tebrik etti

Tunus

Tunus Meclisinde birinci parti konumunda bulunan Nahda Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, Libya hükümetini ve halkını Hafter milislerinden kurtarılan bölgeler konusunda kutladı.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Nahda Hareketi aleyhindeki karalama kampanyalarına tepki

Nahda Hareketi, açıklamasında ayrıca aleyhinde yapılan karalama ve provakasyon kampanyaları karşısındaki tepkisini yineledi.

Açıklamada, söylentilerle, yalanlarla ve ülkedeki temel meseleleri karıştırmaya çalışarak Nahda Hareketi lideri ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi başta olmak üzere partiye ve yöneticileri aleyhinde gerçekleştirilen karalama ve provakasyon kampanyaları kınandı.

Bu kampanyaların amacının, Tunus'un izlediği demokratik çizgiyi saptırma ve anayasa mahkemesi başta olmak üzere devlet kurumlarının inşasının tamamlanmasını aksatma olduğu vurgulandı.

Özellikle Libya'da Trablus hükümetinin lehine yaşanan gelişmelerin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı medya kuruluşları ve Tunus'taki uzantıları Gannuşi aleyhinde karalama kampanyaları başlatılmıştı.

Karşı devrim destekçileri olarak isimlendirilen Suudi Arabistan ve BAE finansıyla hareket eden ülkedeki çıkar grupları, Gannuşi'nin 2011 devrimi sonrasında ülkeye dönüşünden bugüne dek büyük bir servet devşirdiği yönündeki mesnetsiz iddiaları sürekli gündemde tutmaya özen gösteriyor.

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