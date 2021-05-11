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Dünya

Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesinde şimdiye kadar 52 çocuk hayatını kaybetti

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolarda, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 52 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ömer Faruk Yıldız   | 11.05.2021
Myanmar'da ordunun protestoculara müdahalesinde şimdiye kadar 52 çocuk hayatını kaybetti

Kuala Lumpur

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Toplam sivil can kaybı sayısının 781 olarak güncellendiği raporda, şimdiye kadar yaşamını yitirenlerden 52'sinin 18 yaşın altında olduğu ifade edildi.

Ülkede 3 bin 843 kişinin gözaltında tutulduğu ve 1561 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu kaydedildi.

Arakan'da eski eyalet liderinin kızı gözaltına alındı

Öte yandan askeri darbeden önceki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümeti zamanında Arakan eyaletinin siyasi lideri olarak görev yapan Nyi Pu'nun kızı Moe Hsan Suu Çii'nin gözaltına alındığı bildirildi.

The Irrawaddy gazetesine konuşan bir aile üyesi, Hsan Suu Çii'nin, eyalete bağlı Hledan kentindeki evinden dün saat 21.00'de askerler tarafından alınıp götürülürken görüldüğünü aktardı.

NLD üyesi Moe Hsan Suu Çii, partinin merkez komitesinde gençlikten sorumlu yönetici olarak görev yapıyordu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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