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Dünya

Myanmar'da darbeye karşı protestolar güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sürüyor

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar, dün güvenlik güçlerinin göstericilere yönelik "kanlı" müdahalesine rağmen devam etti.

Ömer Faruk Yıldız   | 01.03.2021
Myanmar'da darbeye karşı protestolar güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen sürüyor

Kuala Lumpur

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da binlerce protestocu, gösterilerin yapıldığı Hledan Meydanı'nda toplanarak, darbe karşıtı sloganlar attı.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı bomba ve plastik mermilerle müdahalesi sonucu dağılan protestocular, daha sonra yeniden toplandı.

Öte yandan polis emniyet müdürlerinden Tin Min Tun, sosyal medyada paylaştığı videoda, protestoculara destek verdiğini açıkladı.

Emniyet Müdürü Tun, "Mevcut askeri rejime hizmet etmek istemiyorum. Bu yüzden ben de sivil itaatsizlik eylemlerine katılarak protestoculara destek vermeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Dünkü protestolar

Yangon'da dün gerçekleşen protestolara, güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuş, çıkan arbedelerde bir günde en çok protestocu hayatını kaybetmişti.

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada, dün yaşamını yitiren protestocu sayısının 18 olduğu öne sürülmüştü.

Türkiye, güvenlik güçlerinin göstericilere orantısız güç kullanımını kınamıştı. 

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı. 

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

13 Şubat'ta, sosyal medyada darbe karşıtı protestoları destekleyici yorumlar yaptığı gerekçesiyle, aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler ve bir şarkıcının olduğu 7 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

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