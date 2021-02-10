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Dünya

Myanmar askeri yönetimi, demokrasiye dönmek için Tayland'dan yardım istedi

Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, demokrasiye geri dönüş sürecinin hızlanması için Tayland Başbakanı Prayut'tan yardım talep etti.

Ömer Faruk Yıldız   | 10.02.2021
Myanmar askeri yönetimi, demokrasiye dönmek için Tayland'dan yardım istedi Myanmar Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing

Kuala Lumpur

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, basına yaptığı açıklamada, cunta lideri Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'dan kendisine mektup geldiğini söyledi.

Mektupta General Hlaing'in, Myanmar'da demokrasinin desteklenmesi için Tayland hükümetinden yardım istediğini kaydeden Prayut, "Myanmar'daki demokrasi sürecini destekliyoruz, fakat şu an bizim için en önemli şey ikili ilişkilerimizi korumaktır." dedi.

Tayland Başbakanı Prayut, 2014'te dönemin başbakanı Yingluck Şinavatra'nın hükümetini devirerek ülkenin başına geçmiş, 2019'da yapılan genel seçimlerde de iktidarını korumuştu.

Bangkok'ta protestolar devam etti

Öte yandan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Myanmar'daki askeri darbeye karşı protestolar bugün de sürdü.

Bangkok'taki MBK alışveriş merkezinin önünde toplanan on binlerce kişi, Myanmar'da darbeyle devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin bayrakları ve devrik lider Aung San Suu Çii'nin fotoğraflarını taşıyarak darbe karşıtı slogan attı.

Protestocular ayrıca, Tayland'da monarşiyi eleştirenlere 15 yıla kadar hapis öngören ceza kanununun 112. maddesinin kaldırılmasını talep etti.

Sosyal medyada açıklama yapan protestocu gruplardan Özgür Gençlik Hareketi, hala gözaltında tutulan muhalif liderler serbest bırakılana kadar gösterileri sürdürmeye ve Myanmar'daki demokrasiyi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınadı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında geldi. ABD Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine aldı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulundu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı aldı.

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