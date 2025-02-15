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Dünya

Münih'te bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesiyle yaralanan anne ve çocuğu öldü

Almanya’nın Münih kentinde 13 Şubat’ta bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan anne ile kız çocuğunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Erbil Başay  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Münih'te bir sürücünün aracını kalabalığın üzerine sürmesiyle yaralanan anne ve çocuğu öldü Fotoğraf: Behlül Çetinkaya/AA

Berlin

Ülke basını, Bavyera Eyalet Kriminal Dairesine dayandırdığı haberlere göre, 2 yaşındaki çocuk ile 37 yaşındaki bir kadının, olayda aldıkları ağır yaralar nedeniyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aracın kalabalığa girdiği olay öncesi Verdi Sendikasının düzenlediği gösteriye katılan kadının, kızını da çocuk arabasıyla yanında götürdüğü belirtildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün olayın yaşandığı yere giderek yetkililerden bilgi aldı.

Olayın gerçekleştiği yere beyaz gül bırakan Scholz, vatandaşlara yönelik korkunç bir saldırının gerçekleştiğini ve bunun üzücü olduğunu belirterek, "Böyle bir şey yapan herkes en ağır cezaya çarptırılmayı ve elbette, eğer ülkede ikamet hakkı yoksa, cezasının sonunda ülkeyi terk etmek zorunda kalmayı beklemelidir." dedi.

Topluma birliktelik çağrısı yapan Scholz, "Şimdi hepimiz bir arada durmalıyız ve ülkemizin birlikte kalmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Münih kentinde 13 Şubat Perşembe günü 24 yaşındaki bir Afgan, aracını Verdi Sendikasının düzenlediği yürüyüşte kalabalığın üzerine sürmüştü. Olayda bazıları ağır olmak üzere en az 39 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan saldırganın ifadesinde, aracı kasıtlı olarak yürüyüşe katılanların üzerine sürdüğünü itiraf ettiği belirtilmişti.

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