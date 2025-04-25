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Dünya

Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişi öldü

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişi öldü Fotoğraf: AA/Arşiv

Moskova

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Balaşiha'da bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Rus sosyal medya hesaplarında, patlamada ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öne sürüldü.

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