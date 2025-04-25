Moskova bölgesinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişi öldü
Rusya'nın Moskova bölgesindeki Balaşiha kentinde bir otomobilin patlaması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Moskova
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Balaşiha'da bir apartmanın önündeki otomobile yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Rus sosyal medya hesaplarında, patlamada ölen kişinin Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Yaroslav Moskalik olduğu öne sürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.