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Dünya

Moskova Bölgesi’ndeki fabrikanın enkazında patlamanın ardından 12 kişiden haber alınamıyor

Rusya’daki Moskova Bölgesi'nde optik ürün imalatı yapılan fabrikada dünkü patlamanın ardından 12 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Moskova Bölgesi’ndeki fabrikanın enkazında patlamanın ardından 12 kişiden haber alınamıyor

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrikası’ndaki patlamanın ardından çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Fabrikanın enkazındaki çalışmalara rağmen 12 kişiden hala haber alınamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, gerekli araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesince soruşturma başlatılan, toplam 56 kişinin yaralandığı patlamanın ilk belirlemelere göre, fabrikanın deposundaki yanıcı maddelerin alev alması kaynaklı olduğunun düşünüldüğü ifade edilmişti.

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