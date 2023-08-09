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Dünya

Moskova Bölgesi’ndeki fabrikada yaşanan patlama nedeniyle 25 kişi yaralandı

Rusya’da, Moskova Bölgesi'nde optik ürün üretimi yapılan fabrikada yaşanan patlama nedeniyle 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Moskova Bölgesi’ndeki fabrikada yaşanan patlama nedeniyle 25 kişi yaralandı

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığınca yapılan açıklamada, Moskova Bölgesi'ndeki Sergiyev Posad şehrinde faaliyet gösteren Zagorski Optik-Mekanik Fabrikası’nda patlama yaşandığı belirtildi.

Patlamanın, fabrikanın deposundaki yanıcı maddelerin alev alması nedeniyle gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, fabrika ve civarındaki binalarda bulunan insanların tahliye edildiği kaydedildi.

Fotoğraf: Boris Alekseev/AA

Açıklamada, patlama nedeniyle 2'si durumu ağır olmak üzere toplam 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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