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Politika, Dünya

Moldova Dışişleri Bakanı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki "arabulucu" rolünden dolayı Türkiye'ye teşekkür

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi, "Türkiye'ye arabulucu, barış sağlayıcı ve taraflar arasında diyalog rolü oynadığı için oldukça müteşekkiriz." dedi.

Ecem Şahinli Ögüç, Sümeyye Dilara Dinçer  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Moldova Dışişleri Bakanı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki "arabulucu" rolünden dolayı Türkiye'ye teşekkür Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Antalya

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Popşoi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Popşoi, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve ekonomik ilişkilerin çok eskilere dayandığını belirterek "Türkiye ile çok güçlü bağlarımız olduğu için mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'un çok iyi ilişkileri olduğunu ifade eden Popşoi "Dostum ve mevkidaşım Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile aramızdaki ilişkiden son derece memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'ye arabulucu rolü için teşekkür

Popşoi, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek "Türkiye'ye arabulucu, barış sağlayıcı ve taraflar arasında diyalog rolü oynadığı için oldukça müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Bakan Popşoi, "Türkiye'nin barışa katkıda bulunmaya devam edeceğine güveniyoruz. Avrupa'daki ve Atlantik'in öteki tarafındaki tüm dostlarımızın bölgemize ihtiyaç duyduğu barışı getirmesini umuyoruz." dedi.

Antalya Diplomasi Forumu hakkında da konuşan Popşoi, etkinliğe ikinci kez katıldığını, Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan ve dünyanın her yerinden katılım gösteren çok sayıda kişiyi görmekten etkilendiğini dile getirdi.

Popşoi, "Normalde bir araya gelip tanışmanın yıllar alacağı pek çok kişiyle tanışma fırsatınız var, aynı zamanda çok yakın ilişkilerimiz olan Türkiye'den dostlarımız da burada." diye konuştu.

"İki ülke arasındaki sadece siyasi bağları değil, ekonomik bağları da güçlendirmemiz gerekiyor." diyen Popşoi, "Türkiye'den mevkidaşlarımızla yakın temaslarda bulunmak, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik bağları güçlendirmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

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