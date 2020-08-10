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Dünya

Mısırlı muhalifler: Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşması yok hükmünde

Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Gülşen Topçu   | 10.08.2020
Mısırlı muhalifler: Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşması yok hükmünde

İstanbul

Yurt dışında yaşayan Mısırlı muhalifler, Yunanistan ile Mısır'ın imzaladığı sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Bina ve Kalkınma Partisi eski Başkanı Tarık ez-Zumur ve İnsan Hakları Ulusal Konseyi eski üyesi Üsame Rüşdi'nin de aralarında bulunduğu Mısırlı muhalifler, yaptıkları yazılı açıklamada, Yunanistan ile imzalanan sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına tepki gösterdi.

Mısır'ın stratejik çıkarları, tarihi hakları ve doğal kaynaklarının korunması gerektiğine işaret edilen açıklamada, Mısır rejiminin, "Bu anlaşmaların uluslararası deniz hukuku kurallarına uygun olduğu söyleminin" kabul edilemez ve mantıksız olduğu ifade edildi.

"Yunanistan-Mısır arasındaki deniz anlaşmasının yok hükmünde" olduğu vurgulanan açıklamada, "Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması, Mısır'ın, sadece münhasır ekonomik bölgesinden, yüz milyarlarca dolardan ve bu bölgede bulunan tabi kaynaklardan feragat etmesi değil aynı zamanda gelecekte diğer bölgelerdeki kaynaklardan istifade etme şansını da ortadan kaldırması anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır ile Yunanistan arasında, sözde "deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması", 6 Ağustos'ta Kahire'de, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından imzalanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmanın, hem Türkiye'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ettiğini açıklamıştı.

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