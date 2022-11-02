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Dünya

Mısır'da küresel ısınma sebebiyle İskenderiye'nin bir kısmının sular altında kalması bekleniyor

Mısır'ın ikinci büyük şehri İskenderiye'nin önemli bir kısmı ile limanının küresel ısınma nedeniyle gelecek yıllarda su altında kalabileceği öngörülüyor.

Çağrı Koşak   | 02.11.2022
Mısır'da küresel ısınma sebebiyle İskenderiye'nin bir kısmının sular altında kalması bekleniyor

Alexandria

Mısır merkezli "El Ahram" gazetesinde yer alan haberde, ülkedeki en büyük limana sahip İskenderiye'nin yükselen deniz sularının altında kalabileceği uyarısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine dikkat çekilen haberde, İskenderiye'nin 2050 itibariyle üçte birinin su altında kalacağı belirtildi.

Buna göre 6 milyonluk şehirden 1 milyon 500 bin kişinin göç etmek zorunda kalabileceği, şehirdeki antik eserlerin ve tarihi zenginliğin de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Haberde, İskenderiye'nin deniz kıyısının her yıl 3 milimetre yükseldiği vurgulanırken, gelecek 30 yıl içerisinde Akdeniz'in sularının bir metre kadar yükselebileceği kaydedildi.

İklim uzmanlarının deniz seviyesindeki bu artış nedeniyle Nil Deltası'nın etrafındaki verimli toprakların üçte birinin de kullanılamaz hale gelmesini öngördüğü ifade edildi.





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