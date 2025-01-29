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Dünya

Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahasının keşfedildiğini açıkladı.

İbrahim Khazen, Mahmut Geldi  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu

İstanbul

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusunda yer alan Suveyş Körfezi'nde 8 milyon varilden oluştuğu tahmin edilen bir petrol sahasının keşfedildiği belirtildi.

İlk testlere göre sahada günlük 2 bin varilden fazla üretimin olabileceğine işaret edilen açıklamada, bölgede yeni kuyuları açma çalışmaların sürdürüleceğine dikkat çekildi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, Ekim 2024'te ülkede petrol arama çalışmaları için 57 şirketin faaliyet gösterdiğini söylemişti.

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