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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Mısır Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in sahadaki uygulamaları, Filistinlileri tehcir etme planlarını doğruluyor

Mısır, İsrail'in sahadaki tüm uygulamalarının Filistinlileri topraklarından tehcir etme planlarını doğruladığını duyurdu.

İbrahim Khazen, Safiye Karabacak  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Mısır Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in sahadaki uygulamaları, Filistinlileri tehcir etme planlarını doğruluyor

Kahire

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in "Gazze Şeridi'nden gönüllü göçü teşvike" yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ülkesinin İsrail'in Filistinlileri "gönüllü veya zorla Gazze Şeridi'nden çıkarmaya" yönelik girişimlerini reddettiğini kaydeden Ebu Zeyd, "İsrail'in sahadaki tüm uygulamaları, Filistinlileri kendi topraklarından tehcir etme planlarını doğruluyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, İsrail'in "Gazze Şeridi'nden gönüllü göçü teşvik etme" olasılığını araştırdığı yönünde açıklama yapmıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana birçok kez "Gazze'deki Filistinlileri Mısır'ın Sina Yarımadası'na tehcir girişimlerinin" sonuçlarına karşı uyarmıştı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in Filistin halkını tehcir planını hala masada tuttuğunu belirtmişti.

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