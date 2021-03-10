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Dünya, Libya

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dış İstihbarat Başkanı'yla Libya'daki siyasi süreci görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Fransa Dış İstihbarat Başkanı Bernard Emier ile ikili ilişkiler, askeri işbirliği, terörle mücadele ve Libya'daki süreci görüştüğü bildirildi.

Aydoğan Kalabalık   | 10.03.2021
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Dış İstihbarat Başkanı'yla Libya'daki siyasi süreci görüştü

Kahire

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin, başkent Kahire'de Emier'i kabul ettiği belirtildi. 

Sisi’nin Emier'in ziyaretini memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, görüşmede, Mısır’ın Fransa ile stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine verdiği önemin vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamada, Sisi’nin, “Kriz ve terör tehlikesiyle karşı karşıya olan tüm dünya ülkelerinde istikrar ve güvenlik devlet erkanları tarafından sağlanabilir.” dediği aktarıldı.

Görüşmede ikili ilişkiler, askeri işbirliği, terörle mücadele ve Libya'daki siyasi sürecin görüşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan Sisi'ye Macron'nun selamlarını ileten Emier'in, Fransa'nın Mısır ile içinde bulunduğu yakın iş birliğinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Sisi'nin daha önce Libya'da ilan ettiği kırmızı hat (Sirte ve Cufra), krizin siyasi yollar ile çözülmesine katkıda bulundu." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Emier, en son resmi Kahire ziyaretini 22 Ocak 2018'de gerçekleştirmişti.

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