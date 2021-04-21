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Dünya, Libya

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli: Mısırlı işçilerin Libya'ya dönüşü için komite kuruldu

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Mısırlı işçilerin Libya'ya dönüşü için gerekli düzenlemeleri yapacak bir komite kurulduğunu söyledi.

Said İbicioğlu   | 21.04.2021
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli: Mısırlı işçilerin Libya'ya dönüşü için komite kuruldu

Kahire

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Medbuli'nin, Libya'ya yaptığı ziyaret ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmeler hakkında Bakanlar Kuruluna bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Medbuli, Libya tarafının Mısırlı işçilerin Libya'ya dönüşü için acil önlemler alınmasını ve iki ülke arasındaki geçişlerin kolaylaştırılmasını istediğini belirtti.

Medbuli ayrıca, söz konusu adımların atılmasına yönelik çerçevelerin belirlenmesi için ilgili bakanlıklardan bir komite oluşturulduğunu aktardı.

Başbakan Medbuli, ulaştırma, iskan, kamu hizmetleri, karayolu, altyapı, sağlık, iş gücü ve elektrik yatırımları alanları da dahil olmak üzere birçok alanda 11 işbirliği anlaşması imzaladıklarını kaydetti.

Açıklamada, 2009 yılından beri durdurulmuş olan Mısır-Libya Ortak Yüksek Komisyonu'nun çalışmalarının yeniden başlaması üzerinde anlaşıldığı belirtilirken, tarihi hakkında bilgi verilmedi.

Ayrıca Başbakanın Libya ziyaretinin en önemli sonuçlarından birinin de Mısır mallarının Libya pazarlarına girişine ilişkin anlaşma da dahil olmak iki ülke arasındaki işbirliği çerçevelerini genişletme anlaşması olduğu aktarıldı.

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