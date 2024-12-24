Dolar
35.25
Euro
36.78
Altın
2,612.92
ETH/USDT
3,428.60
BTC/USDT
94,072.00
BIST 100
9,626.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır: Ankara Deklarasyonu'ndaki ilkelere, Somali'nin istikrarı, birliği ve güvenliği için uyulmalı

Mısır, Somali ile Etiyopya arasındaki Ankara Deklarasyonu'nda yer alan ilkelere istikrar, birlik ve güvenliğin artırılması için uyulması gerektiğini bildirdi.

İbrahim Khazen, Hamdi Yıldız  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Mısır: Ankara Deklarasyonu'ndaki ilkelere, Somali'nin istikrarı, birliği ve güvenliği için uyulmalı

Kahire

Mısır Dışişleri Bakanlığı'na göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Kahire'yi ziyaret eden Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldı.

Bakanların görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası ortak öneme sahip sorunları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "11 Aralık 2024'te yayımlanan Ankara Deklarasyonu'nda yer alan ilkelere, Somali'nin istikrarını, birliğini ve güvenliğini artırması için uyulmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Her iki taraf da, Somali'de istikrarın desteklenmesi için yeni bir "Somali'deki Afrika Birliği Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM)" oluşturmak için acele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, diplomatik, askeri ve sağlık eğitimleri ile Somali tarafının kapasitesini desteklenmesi de aralarında olmak üzere çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğine ilişkin gelişmelerin gözden geçirildiği kaydedildi.

Bakan Abdulati, "Mısır'ın uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde Somali'nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini" ifade etti.

Etiyopya-Somali anlaşmazlığı

Etiyopya, dünyada denize erişimi olmayan en büyük nüfusa sahip ülke.

Eritre'nin 1991'de fiilen Etiyopya'dan ayrılması ve 1993'te hukuken bağımsızlığını kazanmasıyla denize erişimini kaybeden Etiyopya, ekonomik nedenlerle Kızıldeniz'e erişim konusunu gündemde tutmuş, Somaliland ile 1 Ocak'ta bu yönde bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.

Söz konusu muhtıra, Somaliland'ın tanınması vaadini içermesi nedeniyle Somali'nin ve uluslararası toplumun ciddi tepkisini çekmişti.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini "bağımsız" olarak tanıyacağını söylemişti.

Somali hükümeti ise Etiyopya'nın, Somaliland ile denize erişim anlaşması yapması üzerine büyükelçisini Etiyopya'dan geri çekmişti.

Arap Birliği ve Afrika Birliği, Etiyopya ile Somaliland arasında denize erişim işbirliğine yönelik "Kızıldeniz'de askeri üs inşası ve liman geliştirilmesinin önünü açan" anlaşmayı reddettiğini ve kınadığını duyurmuştu.

Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümünü teminen 9-10 Mart'ta Nairobi'de bir araya getirilirken, iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı.

Taraflar, "Ankara Süreci" adı verilen müzakereler kapsamında Türkiye'nin ara buluculuğunda iki defa Ankara'da bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ile telefonda görüştü
Bingöl ve Tunceli'de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Bağcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da gıda deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Benzer haberler

Mısır: Ankara Deklarasyonu'ndaki ilkelere, Somali'nin istikrarı, birliği ve güvenliği için uyulmalı

Mısır: Ankara Deklarasyonu'ndaki ilkelere, Somali'nin istikrarı, birliği ve güvenliği için uyulmalı

Ankara'da hafriyat kamyonu 11 araca çarparak devrildi

Filistinli gruplar: İsrail yeni şartlar öne sürmezse Gazze'de ateşkes yakın

D-8 Teşkilatı, Endonezya'nın 2025 zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu

D-8 Teşkilatı, Endonezya'nın 2025 zirvesine ev sahipliği yapacağını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan D-8 Zirvesi paylaşımı
Azerbaycan D-8'e üye oldu

Azerbaycan D-8'e üye oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet