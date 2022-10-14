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Dünya

Milyonlarca Venezuelalı göçmen, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor

Venezuela'dan bölge ülkelerine sığınan veya göç eden 4 milyondan fazla kişinin gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiği belirtildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 14.10.2022
Milyonlarca Venezuelalı göçmen, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor

Cenevre

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Venezuelalı Mülteci ve Göçmen Platformu (R4V) ile hazırladığı Mülteci ve Göçmen İhtiyaç Analizinde, Venezuelalı göçmenlerin durumu ele alındı.

Raporda, Ekim 2022 itibarıyla dünya genelinde 7,1 milyon Venezuelalı göçmen ve mülteci bulunduğu, bunların yüzde 80'inin Latin Amerika ve Karayipler'deki 17 ülkede yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Artan yaşam maliyeti, Kovid-19 salgını ve işsizlikteki artışın Venezuelalı göçmenlerin durumunu son yıllarda daha zora soktuğuna işaret edilen raporda, 4,3 milyon mülteci ve göçmenden yarısının günde üç öğün yemek yiyemediği, güvenli bir şekilde barınamadığı bildirildi.

Raporda, çok sayıda Venezuelalının gıdaya erişebilmek ve sokakta kalmamak için borca girdiği veya para dilendiği kaydedildi.

Ekvador'daki Venezuelalı göçmenlerin yüzde 86'sının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek geliri olmadığı, Şili'deki Venezuelalıların yüzde 13'ünün de yoksulluk sınırının altında yaşadığı ifade edildi.

Göçmenlerin eğitimde de sorun yaşadığı, Kolombiya'da göçmen olarak yaşayan 6 ve 17 yaş arası Venezuelalı çocukların sadece yüzde 29'unun okullara kayıt yaptırabildiği belirtildi.

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