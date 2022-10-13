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Dünya

Milli Savunma Bakanı Akar ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Sarp Özer   | 13.10.2022
Milli Savunma Bakanı Akar ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere Savunma Bakanları ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan / AA

Brüksel

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı’ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Toplantının ikinci günü gerçekleştirilen Nükleer Planlama Grubu toplantısına katılan Bakan Akar daha sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü.

Bakan Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüşmesinin ardından ise Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile bir araya geldi.

Daha sonra Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile de bir görüşme gerçekleştiren Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çekilen "aile fotoğrafı" öncesinde ise İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ayaküstü görüştü.

Görüşmelerde Akar tarafından, Türkiye’nin NATO’nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine büyük katkı sağladığı, Türkiye’ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının Avrupa-Atlantik güvenliğini de zayıflattığı belirtildi.

Bunların yanı sıra Akar, PKK/YPG başta olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadelede dayanışma beklentisini dile getirdi.

Ukrayna’ya yönelik destek ile Türkiye’nin ateşkesin sağlanması, gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını aktaran Akar, diplomasinin önemini vurguladı.

Akar ayrıca Türkiye’nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtti.

Görüştüğü bakanların da Türkiye’ye, tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşmelerde diğer ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayinde iş birliğinin de ele alındığı bildirildi.

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