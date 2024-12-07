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Dünya

Mikati: Lübnan'ın güneyinin istikrarı Orta Doğu'da sükunetin anahtarıdır

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Lübnan'ın güneyinin istikrarının Orta Doğu'da sükunetin anahtarı" olduğunu söyledi.

Naim Berjawi, Ekrem Biçeroğlu  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Mikati: Lübnan'ın güneyinin istikrarı Orta Doğu'da sükunetin anahtarıdır

Beyrut

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Mikati, Sur kentine yaptığı ziyarette Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Mikati, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşması sonrasında Lübnan ordusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının tüm maddelerini uygulayacağını belirtti.

"Lübnan'ın güneyinin istikrarı Orta Doğu'da sükunetin anahtarıdır." diyen Mikati, "1701 sayılı kararın, Litani Nehri'nin güneyindeki Lübnan ordusu tarafından UNIFIL güçleriyle işbirliği ve koordinasyon içinde uygulanacağını teyit ettiğini" kaydetti.

Mikati, bölgeye güvenlik ve huzurun, uluslararası kararların uygulanmadan sağlanamayacağına dikkati çekti.

Lübnan Başbakanı, "Bugün istisna olarak burada, zanaat ve medeniyet şehri Sur kentinde toplanıyoruz. Biz burada şeref, şehitlik ve asalet diyarındayız ve buranın insanları fedakarlık, sebat ve haysiyet ve şehadet destanları sahnelemiştir." ifadelerini kullandı.


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