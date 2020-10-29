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Cumhuriyet'in ilanının 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında resmi geçit töreni düzenleniyor
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Dünya

Mihriban Aliyeva: Halklarımızın kardeşliği sonsuz ve sarsılmaz olsun

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Ruslan Rehimov   | 29.10.2020
Mihriban Aliyeva: Halklarımızın kardeşliği sonsuz ve sarsılmaz olsun

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva,  İnstagram, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Türk halkının her Azerbaycanlının kalbinde özel bir yeri olduğunu belirtti.

Azerbaycan ve Türkiye'nin güvenilir ve güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip olduğunu belirten Aliyeva, "Başarı ve zaferlerimizle ne kadar mutlu olduğunuza şahit oluyoruz. Acımızı nasıl paylaştığınızı görüyoruz. Bütün bunlar Azerbaycan ile Türkiye arasındaki birlik, dostluk ve samimiyetin gücünü göstermektedir. Halklarımızın dostluğu ve kardeşliği sonsuz ve sarsılmaz olsun! Türk halkına sağlık, mutluluk ve barış diliyorum. Yüce Tanrı halklarımızı korusun." ifadelerini kullandı.

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