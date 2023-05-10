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Dünya

Microsoft, nükleer füzyon şirketi Helion'dan elektrik satın alacak

ABD'li nükleer füzyon şirketi Helion, Microsoft'un 2028'de devreye girmesi planlanan ilk füzyon elektrik santralinden elektrik satın alacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Microsoft, nükleer füzyon şirketi Helion'dan elektrik satın alacak

Washington

Helion Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) David Kirtley tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin Microsoft ile füzyon enerjisi satın alma anlaşması yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, Microsoft'un Helion'un 2028'de devreye girmesi planlanan ilk füzyon elektrik santralinden elektrik satın alacağı bildirildi.

Bu alanda ilk olan iş birliğinin Helion ve füzyon endüstrisi için önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulanan açıklamada, Microsoft'un şirketin ilk müşterisi olmasından gurur duyduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu ortaklığın Microsoft'un 2030 yılına kadar karbon negatif olma hedefini de desteklediği ifade edildi.

Füzyon, iki hafif çekirdeğin birleşerek daha ağır tek bir çekirdek oluşturması ve büyük miktarda enerji açığa çıkarma işlemi olarak tanımlanıyor.




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