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Dünya

Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamının yıkılmasına karar verildi

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde 24 Haziran'da bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamının yıkılması kararı alınırken olayda ölenlerin sayısı da 22'ye yükseldi.

Dildar Baykan   | 03.07.2021
Miami'de bir kısmı çöken 13 katlı binanın tamamının yıkılmasına karar verildi

Washington

Miami İtfaiye Şefi Raide Jadallah, düzenlediği basın toplantısında, "Binanın geri kalanı yarından itibaren yıkılmaya başlanacak." dedi.

Binanın yıkılma işleminde birtakım aksaklıklar olabileceğini dile getiren Jadallah, yıkım işleminin ne kadar süreceğine ve nasıl bir yöntem izleneceğine dair detaylı bir toplantı yapılacağını sözlerine ekledi.

3'ü çocuk 22 kişinin cesedine ulaşıldı

Öte yandan Miami Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazından 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve ölü sayısının 3'ü çocuk olmak üzere 22'ye çıktığını duyurdu.

Enkaz altında olduğu düşünülen 126 kişiden ise hala haber alınamıyor.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018’de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Miami Beach’ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

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