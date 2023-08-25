Dolar
26.54
Euro
28.71
Altın
1,914.50
ETH/USDT
1,647.00
BTC/USDT
25,953.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mescid-i Aksa İmamı, İsrail'in Aksa'yı boşaltmak için "din savaşı" yürüttüğünü söyledi

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa'ya cuma namazı kılmak için gelenlere saldırısını, "Aksa'yı boşaltmak için yürütülen din savaşının bir parçası" olarak nitelendirdi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ekrem Biçeroğlu, Zeynep Tüfekçi Gülay  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Mescid-i Aksa İmamı, İsrail'in Aksa'yı boşaltmak için "din savaşı" yürüttüğünü söyledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Sabri yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların Filistin halkını, Mescid-i Aksa'da daha fazla ibadet etmeye yönlendireceğini belirtti.

"Bu saldırı, İsrail'in, Mescid-i Aksa'yı boşaltmak için yürüttüğü din savaşının bir parçasıdır." ifadelerini kullanan Sabri, İsrail'in savunmasız ibadet edenlere yaptığı baskı ve zulmün, "kendi zayıflığına ve korkaklığına" işaret ettiğini savundu.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, İsrail yönetiminin kısıtlamaları ve ibadet edenlere yönelik şiddetinin, Müslümanların ibadet özgürlüğüne apaçık bir ihlal olduğunu kaydetti.

"İşgalci güç uluslararası hukuka göre yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelenlere saldırısını kınadı.

Hatib açıklamasında "İsrail, Doğu Kudüs'teki işgalci güç olarak yükümlülüklerini yerine getirmeli. Uluslararası hukuka göre İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya giriş konusunda herhangi bir kısıtlama getirme hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas Sözcüsü Muhammed Hammade de yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail'in Aksa'da cuma namazı kılmak için gelenlere saldırıda bulunması nedeniyle "ağır bedel" ödeyeceğini kaydetti.

Açıklamada, "Filistin halkı, Aksa'da ibadet edenlere yönelik bu faşist saldırısından dolayı İsrail'e ağır bedeller ödettirecek ve ona ders verecek." denildi.

İsrail'in saldırısının, "tehlikeli bir saldırı" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu eylemle İsrail'in ibadet edenlere ve ibadethanelere yönelik vahşi ve faşist tutumunu ortaya koyduğu belirtildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya cuma namazı kılmak için gelenlere saldırıda bulunmuştu.

Mescid-i Aksa’nın girişlerinden El-Esbat Kapısı'nda çok sayıda İsrail polisi kutsal mabede girenlere kimlik kontrolü yaparken, bir kişiye saldırması sonucu kargaşa çıkmış, polisin gaz bombasıyla müdahalesi sonucu bir kişinin ayağı kırılmış onlarca kişi gazdan etkilenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis memuru Telli'nin ailesine başsağlığı mesajı
AFAD: Konya için "Obruk Eylem Planı" hazırlanacak
Van'da yıllardır kullanılmayan sulama kanalı yeniden tarıma kazandırıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı 6'ıncı kez Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Benzer haberler

Mescid-i Aksa İmamı, İsrail'in Aksa'yı boşaltmak için "din savaşı" yürüttüğünü söyledi

Mescid-i Aksa İmamı, İsrail'in Aksa'yı boşaltmak için "din savaşı" yürüttüğünü söyledi

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’nın kapısında cuma namazına gelenlere saldırdı

Fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları Batı Şeria'da gerilimi tırmandırıyor

İsrail ordusu ve yerleşimcilerin Filistinlilere saldırıları Batı Şeria'da gerilimi tırmandırıyor
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki nüfuslarını 1 milyona çıkarmayı planlıyor

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki nüfuslarını 1 milyona çıkarmayı planlıyor
İsrail ordusu: Askerimiz Filistinlilerin değil İsrail askerlerinin "hata" kurşunuyla öldü

İsrail ordusu: Askerimiz Filistinlilerin değil İsrail askerlerinin "hata" kurşunuyla öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet