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Dünya

Meksikalılara göre suç örgütleri hükümetten daha güçlü

Reforma gazetesinin anketi, Meksika'da halkın yüzde 56'sının, organize suç örgütlerini hükümetten daha güçlü gördüğünü ortaya koydu.

Büşra Selvi Öğütcen   | 22.10.2019
Meksikalılara göre suç örgütleri hükümetten daha güçlü

Qeuretaro

Meksika'da bir ankete göre halkın yarısından fazlası organize suç örgütlerinin hükümetten daha güçlü olduğunu düşünüyor.

Reforma gazetesinin, uyuşturucu karteli elebaşı El Chapo (cüce) lakaplı Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in 17 Ekim'de polis tarafından yakalanmasının üzerine çıkan çatışmaların ardından yaptığı ankete göre, halkın yüzde 56'sı organize suç örgütlerinin hükümetten daha güçlü olduğuna inanıyor. Meksikalıların yüzde 33'ü ise hükümetin organize suç örgütlerinden daha güçlü olduğu görüşünde. Ankette kalan yüzde 11 için bir bilgi verilmedi.

Ankete göre, halkın yüzde 45'i çıkan şiddet olaylarının ardından Guzman'ın serbest bırakılmasını doğru bulurken, yüzde 49'u bu kararın doğru olmadığını savunuyor.

ABD'de tutuklu bulunan Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ı perşembe günü Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentindeki evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlere çete üyelerince saldırıda bulunulmuş, çete mensupları ayrıca, kentin farklı bölgelerinde şiddet eylemleri başlatmıştı.

Sokaklarda araçları ateşe veren, kamu binalarına, iş yerlerine ve halka rastgele ateş açan çete üyeleri, kentteki cezaevinden 51 mahkumun kaçmasına yol açmıştı. Olaylarda 5 çete mensubu, bir Ulusal Muhafız, bir tutuklu ve bir sivil hayatını kaybetmiş, çoğu güvenlik görevlisi 16 kişi yaralanmıştı.

Olayların ardından acil toplanan Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar vermişti.

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