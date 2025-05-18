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Dünya

Meksika donanmasına ait geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişi yaralandı

Meksika donanmasına ait bir eğitim gemisinin New York'taki Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hakan Çopur  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Meksika donanmasına ait geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarpması sonucu en az 19 kişi yaralandı

Washington DC

Geminin Brooklyn Köprüsü'ne çarptığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılırken, yetkililer 4'ü ağır en az 19 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Yerel saatle akşam 20.26'da meydana gelen kazada, 277 mürettebatı bulunan gemi, köprünün yol güvertesine çarptı.

Kameralarca kaydedilen görüntülerde, geminin direklerinin koptuğu ve bazı bölümlerinin kısmen çöktüğü görülüyor.

Kazanın ardından yaralılara acil yardım ulaştırılırken, geminin daha sonra kıyıya çekildiği ve köprünün yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

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