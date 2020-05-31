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Dünya

Mehmetçik 'Barış Pınarı' bölgesinde halkın temiz su ihtiyacını gidermek için çalışıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Haseke bölgesinin su ihtiyacını karşılayan "Allouk Su Tesisi"nin bakımının yapıldığını bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 31.05.2020
Mehmetçik 'Barış Pınarı' bölgesinde halkın temiz su ihtiyacını gidermek için çalışıyor

Ankara

"Allouk Su Tesisi"nden istifade eden Tel Tamir ve Haseke’de yaşayan yaklaşık 2 milyon insanın temiz su ihtiyacının kesintiye uğramaması için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin Mart 2020'den itibaren bakım ve onarım faaliyetleri sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı" bölgesinde bulunan ve Haseke'nin ihtiyacını karşılayan "Allouk Su Tesisi"nin bakımının yapıldığı belirtildi.

Bölge halkının temiz su ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor

"Barış Pınarı Harekatı" bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından tahrip edilen, Haseke ve kırsal kesimlerine su sağlayan Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için bölgedeki Türk askerleri tarafından onarım faaliyeti başlatıldı ve tesis Kasım 2019'da kullanılır hale getirildi.

Ancak Barış Pınarı bölgesinin güneyinde bulunan ve PKK/YPG kontrolündeki Tişrin Hidroelektrik Santrali'nden sağlanan enerjinin terör örgütü tarafından kasıtlı olarak kesilmesi nedeniyle elektriğe ihtiyaç duyan su tesisleri yeterli seviyede çalıştırılamadı.

Sık sık kesilen elektrik nedeniyle başta Allouk Su Tesisi olmak üzere Resulayn ve Tel-Abyad'daki su kuyularının tam kapasiteyle çalışması engellendi, bölgede su sorunu baş gösterdi.

Rusya ile kurulan temas sonucu Tel-Abyad ile Resulayn'daki elektrik hatları ve trafo merkezlerinin büyük bir kısmı TSK personeli tarafından onarıldı.

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