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Maradona'nın kızı, babasını tedavi eden doktorları "aileyi kandırmakla" suçladı

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın kızı Dalma Maradona, babasının ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin davanın duruşmasında, Maradona'yı tedavi eden doktorları, kendisini ve kardeşlerini kandırmakla suçladı.

Nuri Aydın  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Maradona'nın kızı, babasını tedavi eden doktorları "aileyi kandırmakla" suçladı

Buenos Aires

Arjantin'in eski kaptanının beş çocuğundan en büyüğü olan Dalma, babası Diego Maradona'nın ölümünde ihmali bulunmak ve yeterli bakımı sunmamakla suçlanan doktor ve hemşirelerin yargılandığı davada ifade verdi.

Babalarını tedavi eden doktorlarca kandırıldıklarını iddia eden Dalma, "Bize hiç gerçekleşmeyen; evde yatış sözü verdiler. Bizi hiç gerçekleşmemiş bir şeye inandırdılar. Bunu desteklemek için bizi en acımasız şekilde kandırdılar." dedi.

Dalma, babasının evindeki odasının tedaviye uygun olmadığını, "iğrenç" olduğunu ve "idrar koktuğunu" ileri sürerek "Portatif bir tuvalet vardı. Pencerelerde ışığı dışarıda tutmak için bir panel vardı. Hiçbir şey yoktu. Korkunç bir yerdi. Mutfak iğrençti." ifadelerini kullandı.

Doktorların Maradona'nın hastanede kalmak istemediği gerekçesiyle evde tedaviyi önerdiklerini hatırlatan Dalma, "tansiyonunu izlemek ve ilaç vermek için 24 saat hemşire sözü verdiklerini" ancak babasının gerekli tedaviyi alamadığını sözlerine ekledi.

Dalma, babasının cesedini ilk gördüğü ana ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Odaya girdim, çok şişmişti. Üzeri bir çarşafla örtülüydü ama şişmiş olduğunu görebiliyordunuz. Kendimi onun üzerine attım çünkü uyanacağını düşündüm. Yüzü çok şişmişti, elleri, yüzü, karnı, vücudu, her yeri..."

Efsane futbolcunun kızı Dalma, ihmalin olmaması durumunda babasının ölümünün önlenebileceğini savunarak "Onu hayatımın her günü özlüyorum ve bana en acı veren şey, eğer onlar (doktorlar) işlerini yapmış olsalardı, bunun önlenebileceğini bilmek... Uğradığı kötü muameleyi hatırlamak hala çok acı verici ve ben bunu bilmiyordum. Sonucun böyle olacağını bilseydim, farklı bir şekilde ele alırdım ama bunu hiç düşünmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Maradona'nın ölümü

Maradona, 25 Kasım 2020'de Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

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